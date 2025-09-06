Bayrampaşa'da Trafik Kazası: Kamyonet Sürücüsü Darp Edildi

Bayrampaşa'da kamyonet sürücüsü kendisine yol verilmediği gerekçesiyle bir otomobile arkadan çarptı. Arkadan çarpılan sürücüyü ardından kamyonetteki şahıslar darp etti. Polis ekipleri tarafından 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, kaza ve şahısların sürücüye saldırdıkları anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Hal Bağlantı Yolu Otogar-Metris istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kamyonet sürücüsü seyir halindeyken başka bir araç sürücüsünü sıkıştırdı. Ardından kamyonet sürücüsü sıkıştırdığı otomobile kendisine yol vermediği gerekçesiyle arkadan çarptı. Kazadan sonra kamyonetten inen şahıslar, araç sürücüsüne saldırdı. Şüpheliler, araç sürücüsünü darp ettikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

Otomobile çarpıp ardından sürücüyü darp eden şüpheliler yakalandı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından S.C.(33) isimli kamyonet sürücüsü, P.C.(34) isimli kadın şahıs ile E.O.(15) isimli yolcu koltuğunda bulunan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca kamyonet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından P.C. serbest bırakılırken,, S.C. ve E.O. isimli şüpheliler "kasten yaralama" ile "tehdit ve hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, kendisine yol vermediği gerekçesiyle otomobile çarptığı anlar araç içi kamerasına yansıdı. - İSTANBUL