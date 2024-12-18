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İki arkadaşın mangal yaparken 10 metreden düşerek hayatını kaybettiği anlar kamerada

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Bayrampaşa'da iki arkadaşın mangal yaparken telin kopması sonucu 10 metreden beton zemine düşmesi sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yer alan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otobüs otoparkında iddiaya göre; Uğur Bolat ve Halil Doğan, Ferhatpaşa Caddesi üzerinde tellerle çevrili alanda mangal yaktı.

İki arkadaşın mangal yaparken 10 metreden düşerek hayatını kaybettiği anlar kamerada

MANGAL YAPARKEN 10 METREDEN YERE DÜŞTÜLER

Alkollü oldukları öne sürülen iki arkadaş yaslandıkları tellerin kopması sonucu dengelerini kaybederek aşağı düştü. Doğan ve Bolat, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İki arkadaşın mangal yaparken 10 metreden düşerek hayatını kaybettiği anlar kameradaHayatını kaybeden Uğur Bolat

İKİ ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri Uğur Bolat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Halil Doğan ise tedavi altına alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arkadaşların cansız bedenleri Adli Tıp morguna kaldırılırken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İki arkadaşın mangal yaparken 10 metreden düşerek hayatını kaybettiği anlar kameradaHayatını kaybeden Halil Doğan

FECİ ANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İki arkadaşın feci ölümü güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde iki kişinin 10 metre yükseklikten yere düştüğü anlar yer aldı.

İki arkadaşın mangal yaparken 10 metreden düşerek hayatını kaybettiği anlar kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

kuran ickiyi bu yuzden yasakladi, icme dedik sen ickime dokunma dedin. simdi ne halin varsa gor dedik. geberdin.. simdi hoca bu sarhoslarin cenaze namazinimi kilacak. biz hocalari sarhos geberenler icinmi yetistirdik???

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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

kul hakkı yemek,,en büyük günah ama ses çıakran yok.domuz eti yemek yasak ama domuz gibi halkın parasını iç etmek serbest.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

sağlam parmaklık yapılacağına ikibuçuk liralık tel konulup kafada kıyak olunca ölüm kaçınılmaz oluyor

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Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

ne teli oglum icki icki yasak yasak. dinde yasak. inanmadi geberdi bak.

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Haber YorumlarıBlackened:

Benim dusme şekillerinde başka birsey dikkatimi çekti ama neyse şeytan vesvesesi diyeyim. Umarım yaniliyorumdur. Allah rahmet eylesin diyelim

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Haber Yorumlarıapolat:

banada öyle geldi.

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Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

İki odun direk sıcak mekana gitti sıcaklıkları bol olsun inşallah

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Piknik yapacak başka yer mi bulamadınız, buz gibi havada? Otoban kenarındaki park yerinde piknik mi olur? Üstelik ne biçim esiyor hava. Bu ülke insanı normal değil abi. Gerçekten değil

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Haber YorumlarıA. Erol:

otobüs garajında millet içkili piknik yapıyor. ortada tek bir kişi bile yok müdahale edecek. yarın öbürgün bunlar içkili otobüs de kullanır. yine kimse görmez. kaza olana kadar.

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Haber YorumlarıTT:

Geçen senede ölümcül bi kaza yaşanmıştı aynı yerde...Belediye uyuyor mu? Yoksa bu ölümleri gelenekselleştirmeye mi niyeti var...bi metre öteye tel çek, kimse yaklaşamasın uç kısma... Bunu düşünebilmek için çevrebilimci veya bilimadamı olmaya gerek yok... Düz mantık düşün... İnsanları habire düşüp öldükleri yerden uzak tut... Çok Basit...

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