Bayrampaşa'da Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: 1 İşçi Kurtarıldı

Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi kurtarıldı

İşçinin göçükten çıkarılma çalışmaları havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa'da İSKİ ekiplerinin iş makinesi ile çalışma yaptıkları esnada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir işçi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası kurtarılırken, kurtarılma çalışmaları ve işçinin göçükten çıkarılma anları havadan görüntülendi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ'nin alt yapı çalışması sırasında bir anda göçük oluştu. Göçük sırasında beline kadar toprağa gömülen Abdulkudüs Emsi isimli işçiyi çıkaramayan çevredeki diğer çalışanlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Abdulkudüs Emsi, sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarıldı.

Havadan görüntülendi

Cadde üzerinde yapılan kanalizasyon çalışmaları esnasında göçük altında kalan işçinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı anlar havadan görüntülendi.

Yaralı olan Abdulkudüs Emsi, Ambulans ile hastaneye götürülürken, göçük esnasında başka bir işçi de hafif yaralanarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Muazzez Akyol isimli vatandaş İSKİ'ye tepki göstererek, "İSKİ'nin yapmış olduğu alt yapı çalışması hepimizi mağdur etti, mahalle olarak. Bu ilk vaka değil. Geçen hafta bir patlama oldu. Rögar kapağı 15 metre yukarı fırladı. Deprem oluyor zannettik. Şimdi sabahtan da uyarı yaptım. Dün suyu patlattılar. Şakır şakır saatlerce sular aktı. Bir vana koyamadılar. Barajlarımızda su yok. Biz bir damla su için çırpınıyoruz. Orda saatlerce su aktı. Kimse yapamadı. Gece yaptılar. Doğal gazımız 3 gündür yok. Doğalgazı kesiyorlar suyu patlatıyorlar ve kesiyorlar. Yemek yapamıyoruz. Bütün yetkili aradık hiçbir yerden dönüş olmadı. Sabah uyardım. Karşıdaki eve lağım doldu. Kadın ağladı. Camdan uyardım. Bu adam enkaz altında kalacak. Nitekim kaldı. Bütün ekipler geldi" dedi.

Öte yandan göçük sonrası çalışmanın yapıldığı cadde şerit çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.