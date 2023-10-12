Bayrampaşa'da İspark Otoparkında Yangın Çıktı

Yangın, 18.45 sıralarında Yıldırım Mahallesinde bulunan Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nun yanında bulunan İspark'a ait otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 2 yıldır otoparkta park halinde bulunan midibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede midibüs alev topuna döndü. Yangın park halindeki bir otomobile daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, midibüs ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Kundaklama iddiaları nedeniyle, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Yangının çıktı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

MİDİBÜSÜN SAHİBİ: BU ARAÇLARI KUNDAKLAMIŞLAR

Yanan midibüsün sahibi Necati Basat, "Mahalle sakinlerinden bana haber geldi. Araç zaten İspark'ta duruyordu. Araç yaklaşık 2 senedir burada. Araç, İspark yönetiminin suçu olduğu için burada duruyor. Ben bu aracı yürür vaziyette getirdim. Getirdikten 2 ay sonra elektrik panoları, torpidoda bazı aksamlar, yürümez hale getirdiler bu aracı. Burada ki yetkililer zararı tazmin edeceklerini söylediler, tazmin de etmediler. Hem zararı karşılamıyorlar, hem de otopark ücreti istiyorlar. Biz buraya aracımızı güvenli olsun diye bırakıyoruz. Rahat rahat girip çıkmalarının sebebini anlayamadım, orada güvenlik gözüküyor ama güvenlik de yok. Bu araçları burada kundaklamışlar kundaklayan kişi de yok. Kamera sistemi çalışıyor mu? Onu da bilmiyorum. Nasıl olmuş bilmiyoruz ama 2-3 kişi araçları kundaklamış. Araçlar kullanılmaz halde, ben aracı buraya çalışır vaziyette getirdimö dedi.