Bayrampaşa'da Genleşme Derzinin Çıkması Sonucu Çok Sayıda Araç Lastiği Patladı

İstanbul Bayrampaşa'da bir genleşme derzinin yerinden çıkması sonucu seyir halindeki en az 20 aracın lastiği patladı. Olay sonrası yolda trafik yoğunluğu meydana gelirken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yol bakım ekipleri çalışmalara başladı.

İstanbul Bayrampaşa'da yol üzerindeki bir genleşme derzinin yerinden çıkması sonucu seyir halindeki birçok aracın lastiği patladı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Bayrampaşa TEM bağlantı yolu Sağmalcılar Viyadüğü Edirne istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden çıktığı fark edilen genleşme derzi, o sırada yolda seyir halinde olan birçok aracın lastiğinin patlamasına neden oldu. Lastikleri patlayan araçlar yüzünden yolda trafik artarken yaşanan bu durum üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve yol bakım araçları sevk edildi. Lastiği patlayan araçların bir kısmı çekici yardımıyla çekilirken bir kısmı ise yol kenarında lastik değişimi yaptıktan sonra yola devam etti. Yol bakım ekiplerinin çalışmaları ile yerinden çıkan derzin etrafı dubalarla çevrilerek yolun bir şeridi gibi trafiğe kapatıldı. Yolda yapılan kumlama çalışması nedeniyle bir süreliğine trafik durdurulurken daha sonra araç geçişine tekrar izin verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"En az 20 aracın tekerleri patlamış"

Yolda seyir halindeyken genleşme derzinin yerinden çıkması nedeniyle kamyonetinin lastikleri patlayan Nesip Demirtaş, "Gelirken ortadaki köprü bağlantısından en az 10-15 santimetre demir kalkmış. Biz de görmedik, gelip vurduk. Baktık tekerlek patladı. En az 20 aracın tekerleri patlamış. Herhangi bir kazaya sebep olmadı. Şimdi tutanak yazdık. Tekerleri yapıyoruz. Herhalde sigortaya başvuracağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
