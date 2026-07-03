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Bayrampaşa'da 54 yaşındaki kadının feci ölümü: Çatıdan düşen beton parçalar onu hayattan kopardı

Bayrampaşa'da 54 yaşındaki kadının feci ölümü: Çatıdan düşen beton parçalar onu hayattan kopardı
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Bayrampaşa'da 2 katlı apartmanın önünde oturan Fatma Kalkancı'nın üzerine çatıdan kopan beton parçaları düştü. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Bayrampaşa'da 2 katlı apartmanın kapısının önünde oturan Fatma Kalkancı'nın üzerine çatından kopan beton parçaları düştü. Ağır yaralanan talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay dün akşam 20.30'da Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 apartman çatısından düşen beton parçalar, kapıda oturan Fatma Kalkancı'na isabet etti. Yere yığılan talihsiz kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fatma Kalkancı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Fatma Kalkancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayat mücadelesini kaybetti.

"Hastaneye yetiştirene kadar kalbi durmuş"

Hayatını kaybeden Fatma Kalkancı'nın eşi Ertan Kalkancı, "Yanında değildim. Nasıl söyleyeyim. Yani bunun önüne geçilmiyor. Takdiri ilahi, yapacak hiçbir şey yok. Sonuçta olacağı varmış. Olay araştırılıyor, soruşturma açıldı. Bizim diyecek bir şeyimiz yok. Bana haber verdiler. Ben de hastaneye geldim. Kendisi yerde yatıyordu ama zaten ölümü gerçekleşmişti. Nabzı yoktu, hiçbir şey yoktu. Hastaneye yetiştirene kadar kalbi durmuş. Orada da müdahale ettiler ama kurtaramadılar" dedi.

"Hastanede doktorlar uğraştı, orada vefat etti"

Gelinlerinin hayatını kaybettiği için üzgün olduklarını söyleyen Miftar Kalkancı, "Saat 20.00 civarıydı. Evde oturuyordum, gürültü patırtı koptu. Yengem oturuyormuş. Üstüne beton düşmüş. İnip baktım, kafası yarılmıştı. Can çekişiyordu. Komşular herkes geldi. Ambulans geldi. Ambulansta kalp masajı yapıyorlardı. Hastanede doktorlar uğraştı. Orada vefat etti" diye konuştu. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Fatma Kalkancı'nın cenazesinin evinin önünden helallik alındıktan sonra memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesine defnedileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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