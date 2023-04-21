Bayramlaşmada 50 kişi birbirine girdi

-Çıkan kavgada 10 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde gençlerin arasında meydana gelen kavgaya aileleri de dahil oldu, 10 kişi yaralandı.

Olay Huzur Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Bayramlaşmaya gelen 2 genç gurup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaklaşık 20 kişinin tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Kavgayı gören aileleri de kavgaya dahil olunca ortalık karıştı. Taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdılar. Olay yerine çok sayıda polis, çevik ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırdı. Kavgada yaralanan Harun Y.(15), Ergün Y.(44), Sergen Y.(24), Egemen Y.(18), Servet Y.(19), Hasem Y.(35), Serdar U.(33), Mümin U.(16), Nevzat U.ve Ömer U.(31), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve diğer özel hastanelere sevk edildiler.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.