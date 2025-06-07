Bayramda Engerek Yılanlarına İtfaiye Mücadelesi

Bayramda Engerek Yılanlarına İtfaiye Mücadelesi
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Balıkesir'de, vatandaşların bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri, zehirli engerek yılanlarına müdahale ederek, 3 adet yılanı güvenli bir şekilde toplayıp doğaya saldı.

Bayramda engerek mesaisi

Balıkesir İtfaiyesi zehirli engerek yılanlarına müdahale etti

BALIKESİR - Balıkesir'de zehirli bir tür olan engerek yılanı gördüklerini söyleyen vatandaşların itfaiyeye haber vermesi ile ekipler engerek mesaisi başlattı. Bölgede 3 adet engerek yılanı bulan ekipler, özel ekipmanlarla topladıkları yılanları bölgeden uzaklaştırarak yerleşim alanına uzak bir bölgede doğaya saldı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi'nde eski bir su deposunda engerek yılanı görüldü. Mahalle sakinlerinin durumu mahalle muhtarı Abdullah Batur'a bildirmesi üzerine, muhtar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede ilk fark edilen yılanın yanı sıra aynı bölgede iki engerek yılanı daha bulunduğunu tespit etti. Zehirli türler arasında yer alan engerek yılanlarının tehlike oluşturmaması için dikkatli bir çalışma başlatan ekipler, yılanları çuvallara koyarak güvenli bir şekilde bölgeden aldı.

Ekipler yılanları yerleşim alanlarından uzak, uygun bir doğal yaşam alanına bırakmak üzere köyden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDOĞAN - 3.Sayfa
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