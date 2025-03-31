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Bayram şekeri toplamak isteyen 5 yaşındaki Sinan, sulama kanalına düştü

Bayram şekeri toplamak isteyen 5 yaşındaki Sinan, sulama kanalına düştü
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Aksaray'da bayram şekeri toplamak için dışarı çıkan 5 yaşındaki Sinan Yavaş, evlerine yakın olan sulama kanalına düştü. Su dolu kanalda kaybolan çocuk, 5 kilometre uzaklıktaki bir köyde cansız bedeni bulundu. Olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri, çocuğun cansız bedenini sulama kanalından çıkardı. Otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilen Yavaş, bugün toprağa verilecek.

AKSARAY'da bayram şekeri toplamaya çıkan Sinan Yavaş (5), sulama kanalına düşerek öldü.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, merkeze bağlı Çimeli köyünde yaşandı. Şeker toplamak için dışarı çıktığı iddia edilen Sinan Yavaş, evlerine yakın olan alandaki sulama kanalının yanından geçerken dengesini kaybedip düştü. Su dolu kanala düşen çocuk, akıntının kuvvetli olması nedeniyle kısa sürede kayboldu. Çocuğun kanala düştüğünü gören kişi, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri, sevk edildi. Kanalda arama çalışması başlatıldı. 5 kilometre uzaklıktaki Sapmaz köyünde, köylüler tarafından bulunan çocuğun boğulduğu saptandı. Ekiplerin sulama kanalından çıkardığı çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilen Yavaş, bugün Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınacak öğle namazı sonrası toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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