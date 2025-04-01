Bayram Gecesi Tehdit: 19 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Bayram gecesini kana bulayıp 2 kişiyi öldüresiye darp eden 19 şüpheli adliyede

Polis geniş güvenlik önlemleri alarak şüphelileri adliyeye sevk etti

Şüphelilerden 7'sinin yaşı 18'den küçük

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tekel bayiinde çıkan ve ortalığın adeta savaş alanına döndüğü olayda, aralarında emekli polisinde bulunduğu iki kişiyi dakikalarca öldüresiye darp eden 19 şüpheli geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'sinin ise yaşının 18'den küçük olduğu öğrenildi.

Dehşete düşüren olay, iki gün önce gece saatlerinde Karaağaç Bulvarı üzerinde bulunan bir tekel bayiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç tekel bayiinin önünde kendi aralarında tartışmaya başladı. Tekel bayide çalışan ve sesleri duyarak dışarıya çıkan emekli polis memuru M.D., tartışmayı ayırmak için uyarıda bulundu. Bu esnada gençler kendi arasında ettiği kavgayı bırakıp tekel bayinin sahibi S.K. ve çalışanı M.D. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında ortalık adeta savaş alanına döndü. Öfkeli grup, iki kişiyi dükkanın içinde ve dışında öldüresiye darp etti. Tekel bayide bulunan ve ellerine geçen malzemeleri dükkan sahibi ile yanında çalışan emekli polise savuran gençlerin öfkesi bir an olsun dinmedi, kanlar içerisinde yerde kalan iki kişiye saldırmaya devam ettiler. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dehşete düşüren o anlar kamerada

Olayın büyüklüğünü ise bayide bulunan güvenlik kameraları ortaya çıkardı. Görüntülerde, gençlerin kendi arasındaki tartışmayı bırakıp, uyarıda bulunan emekli polis memuruna yöneldikleri ve daha sonrasında ortalığın adeta savaş alanına döndüğü anlar yer aldı. Görüntülerin devamında öfkeli grubun tekme, tokat ve dükkan içerisindeki malzemeler ile iki kişiyi öldüresiye darp ettiği anlar görüldü. Kanlar içerisinde kalan emekli polisin kurtulmak için silahı ile ateş açtığı esnada bir kişinin üzerine atladığı da görüldü. Polis ekipleri olayı biber gazı sıkarak güçlükle ayırdı.

Gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olaya karışan toplam 19 şüpheli polis ekiplerince başlatılan çalışma neticesinde gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki tamamlanan işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'sinin ise yaşının 18'den küçük olduğu öğrenildi.