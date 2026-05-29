Haberler

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı: Bolu'da kilometrelerce araç kuyruğu

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı: Bolu'da kilometrelerce araç kuyruğu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Ağır vasıtalara geçiş yasağı getirildi.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Pazar günü sona erecek olan 9 günlük bayram tatilinin 7'nci, bayramın ise 3'üncü gününde dönüş için yola koyulan sürücüler, karayollarında ciddi bir yoğunluk oluşturmaya başladı. Özellikle TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde İstanbul istikametine doğru araç trafiği yer yer durma noktasına geldi. Tatilcilerin yoğun olarak kullandığı güzergahlardan olan Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli geçişi, Köroğlu Rampaları ve Dörtdivan ilçesi mevkilerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler, yavaş ilerleyen trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. Bölgede görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahlarda güvenlik önlemlerini artırdı.

Ağır vasıtalara geçiş yok

Öte yandan, dönüş yolculuğunda yaşanabilecek olumsuzlukların ve trafik sıkışıklığının en aza indirilmesi amacıyla Bolu Valiliği tarafından yeni bir tedbir kararı alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre; bu kapsamda 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'den itibaren 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmeyecek. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? Kriz tırmanırken ilk anket sonuçları geldi

Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli

CHP'nin eski liderinden 'yeni parti' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum

Olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor

Eski futbolcu hobi olarak başladı, şimdi 11 dekar arazide üretiyor
Otoyol gişelerine çarpan otomobildeki karı-kocayı ölüm ayırdı; kaza anı kamerada

Gişelere çarpan otomobildeki eşleri ölüm ayırdı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı

Usta sanatçının bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
Schengen verileri açıklandı, Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu

Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu! Zirve şaşırtıcı
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı

Yaralar sarılmadan peş peşe korkutan uyarı! Bakanlık harita paylaştı
Erdoğan'a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti

Kendisine ikram edilen lokuma verdiği yanıt bomba