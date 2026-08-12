Haberler

Siirt'te Takla Atan Araç Sürücüsü Yaralandı

Siirt'te Takla Atan Araç Sürücüsü Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt’in Baykan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Baykan istikametinden Dokuzçavuş Derabe köyü yönüne seyir halinde olan 25 EA 3791 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Hikmet Zengin'in kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada sürücü Hikmet Zengin yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zengin, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Erdoğan detaylarını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek

Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek
Mekke Savunma Anlaşması'nda Mısır krizi: Suudi Arabistan istemiyor

Mekke Anlaşması'nda kriz! Suudi Arabistan o ülkeyi istemiyor
'Markete gidiyorum' diyerek çıktı, site bahçesinde ölü bulundu

'Markete gidiyorum' diyerek evden çıktı, site bahçesinde ölü bulundu
Osimhen için olay hamle! Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu

Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı kahreden haber
Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: 2 işçi yaralandı, 2 at telef oldu

Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: 2 işçi yaralandı
Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım

Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım
Kimse fark etmedi! Boca Juniors-Recoleta maçında inanılmaz hata

Şu olay Süper Lig'de yaşansa 100 sene konuşulur