Bayburt Valisi Eldivan, Güvenlik Güçlerinin Bayramını Kutladı

Bayburt Valisi Eldivan, Güvenlik Güçlerinin Bayramını Kutladı
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Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların güvenliği için görev başında olan güvenlik güçleri, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan tarafından ziyaret edilerek kutlandı.

Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin görevi başında bulunan güvenlik güçlerinin bayramı kutlandı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, bayramda görevi başında olan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Garnizon Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı personellerini bayramda yalnız bırakmayan Vali Eldivan, milletin huzur ve güvenliği için görev yapan kahraman güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. Mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini sürdüren tüm güvenlik personelinin bayramını tebrik eden Eldivan, fedakarca yürüttükleri hizmetler için teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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