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Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 445 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 445 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, 1 Tutuklama
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Bayburt'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 64 parça halinde 445 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli A.A., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt'ta polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmada, 64 parça halinde 445 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Durumundan şüphelenilen A.A. isimli şahıstan 64 parça halinde 445 gram metamfetamin ele geçirildi.

A.A. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem yapıldı. Adli işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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