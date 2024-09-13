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Bayburt'ta Traktör ile Otomobil Çarpışması Sonucu Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti

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Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 64 yaşındaki traktör sürücüsü Hüseyin Güzel, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Bayburt'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 64 yaşındaki Hüseyin Güzel isimli traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Güzel, daha sonra tedavileri yapılmak üzere Erzurum'daki hastaneye sevk edilmişti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hüseyin Güzel kurtarılamadı, yaşamını yitirdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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