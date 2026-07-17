Bayburt'un Yazyurdu köyünde çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

Bayburt merkeze bağlı Yazyurdu köyünde tandırdan kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin sıçradığı 5 ev kullanılamaz hale geldi. Kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Dumanların yükseldiğini gören köy sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine Bayburt'tan AFAD, itfaiye, jandarma, sağlık ve diğer ilgili ekipler bölgeye sevk edildi. Konutların birbirine yakın olması nedeniyle çevredeki evlere de sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının yeniden başlamaması için bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yangında 5 ev hasar görürken, hasarın boyutunun yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor. Öte yandan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın yangının meydana geldiği Yazyurdu köyüne giderek incelemelerde bulunacağı öğrenildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı