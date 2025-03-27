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Bayburt'ta Ramazan Bayramı Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Bayburt'ta Ramazan Bayramı Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile 81 il valisinin katıldığı video konferans toplantısında Ramazan Bayramı öncesi güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında 81 il valisi ile video konferans sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen ' Ramazan Bayramı Tedbirleri' konulu toplantıya katıldı.

Toplantıda, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan ve İl Emniyet Müdürü Barış Erkol da hazır bulundu.

Toplantıda, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ülke genelinde alınacak güvenlik, trafik ve asayiş tedbirleri değerlendirildi. Bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirebilmeleri için alınacak önlemler üzerinde duruldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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