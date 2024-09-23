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Bayburt'ta PKK/KCK Operasyonu: İki Terörist Tutuklandı

Bayburt'ta PKK/KCK Operasyonu: İki Terörist Tutuklandı
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Bayburt'ta gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey yöneticilerinden biri ile fotoğrafı bulunan ve örgüt propagandası yapan iki terörist yakalanarak tutuklandı. Operasyon, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendi.

Bayburt'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyon sonucunda Murat Karayılan ile fotoğrafı bulunan 'Ararat Çiya' kod adlı teröristle birlikte 1 terörist yakalandı. Yakalanan 2 terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan geniş kapsamlı operasyonda, örgütün üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan ve Süleyman Şahin ile fotoğraflarının bulunduğu tespit edilen örgüt mensubu Y.Y ile sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen S.Y isimli şahıs yakalanarak, gözaltına alındı. Terör örgütü üyesi ile aynı ikamette bulunan A.Y farklı ikamette bulunan M.Y isimli şüpheliler ifadeleri alınmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne getirildi. İfadelerinin tamamlanan teröristlerden Y.Y ve S.Y, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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