Bayburt'ta Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, ruhsatsız tabanca, fişek, kaçak alkol ve sigara ele geçirilirken, 5 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, vergi kaybına ve haksız kazanca neden olan kaçakçılık faaliyetlerinin önü kesildi.

Operasyonlarda, bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 11 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, halk sağlığını tehdit eden 60 litre kaçak alkole ve 195 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigaraya ekiplerce el konuldu.

Kaçakçılık faaliyetlerine karıştığı belirlenen 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerden A.D, E.K, T.C, K.Y ve H.Ö hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem uygulanırken, E.Ç isimli şüpheliye ise 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' çerçevesinde işlem yapıldı. - BAYBURT