Bayburt'ta jandarma, Konursu ve Adabaşı köy okullarında güvenlik tedbirlerini artırdı

Bayburt'ta jandarma, Konursu ve Adabaşı köy okullarında güvenlik tedbirlerini artırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konursu ve Adabaşı köylerindeki okullar ile okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri aldı. Okul giriş ve çıkış saatlerinde kontroller yapılırken çevrede devriye faaliyetleri de gerçekleştirildi; çalışmaların devam edeceği bildirildi.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla Konursu ve Adabaşı köylerindeki okullar ile okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri alındı.
Okul giriş ve çıkış saatlerinde gerekli kontroller gerçekleştirilirken, okul ve çevrelerinde devriye faaliyetleri de yapıldı. Öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin artırıldığı çalışmalarda okul çevreleri ekipler tarafından kontrol edildi.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca öğrencilerin güvenliği ve eğitim ortamının huzurunun korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.