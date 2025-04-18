İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı

15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi

Erdoğan'dan muhalefete sert çıkış: Hepsini fişlediler
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'sis' engeli

Sabiha Gökçen'de uçuşu olanlar dikkat! Birçok sefer etkilenecek
Diyanet'in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi

Diyanet'ten dikkat çeken hutbe! Akıllara Rasim Ozan Kütahyalı geldi

Bayburt'ta Huzur ve Güven Uygulaması: 1 Yoklama Kaçağı Yakalandı

Bayburt'ta Huzur ve Güven Uygulaması: 1 Yoklama Kaçağı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 14 ekip ve 51 personel ile toplamda bin 052 şahıs ve 145 araç denetlendi. Uygulama sonucunda 3 araca toplam 4 bin 153 TL ceza kesildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında 14 ekip ve 51 personel ile bin 52 şahıs ve 145 araç denetlendi. Uygulama sonucunda 3 araca 4 bin 153 TL cezai işlem uygulandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ağustos 2024 tarihinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Bayburt genelinde yapılan denetimlerde 14 ekip ve 51 personel görev alırken, toplamda bin 52 şahıs ve 145 araç üzerinde kontrol yapıldı. 10.00-12.00, 14.00-16.00 ve 20.00-22.00 saatleri arasında yapılan uygulamada, denetlenen araçlardan 3'üne trafik cezası kesildi. Ayrıca, 53 metruk bina, 4 park-bahçe de denetlendi. Yapılan kontrollerde, 1 adet yoklama kaçağı, 1 adet bakaya şahıs yakalanarak işlemleri yapıldı. - BAYBURT

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.