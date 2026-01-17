Haberler

Bayburt'ta garaj ve depo olarak kullanılan alanda çıkan yangın söndürüldü

Bayburt'un Genç Osman Mahallesi'nde depo olarak kullanılan bir alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bayburt'un Genç Osman Mahallesi'nde garaj ve depo olarak kullanılan bir alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Gençosman Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde bulunan depo alanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki alanlara sıçramasını önleyerek, alevleri kontrol altına aldı.

Olayda, can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - BAYBURT

