Bayburt'ta emniyet ekipleri bayram mesaisinde

Bayburt'ta vatandaşların huzur ve güven içinde bayram geçirmesi için trafik ve asayiş ekipleri sahada. 15 trafik ve 15 asayiş ekibi ile 235 asayiş personeli görevlendirildi. Radar, alkol, emniyet kemeri denetimlerinin yanı sıra canlı hayvan pazarında da bilgilendirme yapıldı.

Bayburt'ta vatandaşların huzur ve güven içinde bayram geçirebilmesi için trafik ve asayiş ekipleri sahada görev yapıyor.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce bayram tedbirleri kapsamında 15 trafik ekibi ve 61 trafik personelinin yanı sıra 15 asayiş ekibi ile 235 asayiş personeli görevlendirildi.

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla radar, alkol, emniyet kemeri, motosiklet ve otogar denetimleri yapılırken, şehirlerarası otobüslerde yorgunluk ve mola kontrolleri de sürüyor. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), günübirlik kiralık ev ve oto kiralama denetimleri de bayram tedbirleri çerçevesinde devam ediyor.

Planlama kapsamında 20 radar, 40 alkol, 80 emniyet kemeri, 10 motosiklet, 10 otogar, 10 KGYS, 1 günübirlik kiralık ev, 1 oto kiralama ve 3 şehirlerarası sivil otobüs denetimi bulunuyor. Şehirlerarası otobüslerde ise 20 yorgunluk ve mola kontrolü yapılıyor.

Bayram yoğunluğunun yaşandığı canlı hayvan pazarında da bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Satış yapan besiciler ve vatandaşlar, hayvan hırsızlığı, dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı uyarıldı.

Ekipler, bayram tatili boyunca trafik ve asayiş uygulamalarını kent genelinde sürdürecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
