Bayburt'ta Arı Kovanı Hırsızlığına İki Tutuklama

Bayburt'ta Arı Kovanı Hırsızlığına İki Tutuklama
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Bayburt'ta JASAT ekipleri, 2024 ve 2025 yıllarında farklı köylerden çalınan 40 adet arı kovanı hırsızlığı ile ilgili iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların kimlikleri belirlendi ve kovanlar sahiplerine teslim edildi.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT) ekipleri, Bayburt merkez ve Aydıntepe ilçelerinde 2024 ve 2025 yıllarında farklı köylerden toplam 40 adet arı kovanı çalınması olayına karışan iki şüpheliyi yakaladı.

Hırsızlık olayıyla alakalı başlatılan geniş çaplı bir soruşturma kapsamında arı kovanı hırsızlıklarını gerçekleştirdiği tespit edilen 39 yaşındaki Y.F ve 29 yaşındaki K.B isimli şahısların kimlikleri belirlendi.

Yapılan operasyonla yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Şahısların çalmış olduğu 40 adet arı kovanı, Bayburt İl Merkez Jandarma Komutanlığı tarafından sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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