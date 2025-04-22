Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı

Bavyera'daki Festivalde Salıncağın Tekniği Arızalandı, 5 Yaralı

Bavyera'daki Festivalde Salıncağın Tekniği Arızalandı, 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Bayreuth kentinde bir festival alanında dönen bir salıncağın teknik arıza nedeniyle reklam direklerine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir festival alanında dönen salıncağın reklam direklerine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Bayreuth kentinde düzenlenen bahar festivalinde kaza yaşandı. Dün yerel saatle 18.00 sıralarında tüm koktukların dolu olduğu dönen salıncakta teknik bir arıza meydana geldi. Salıncakların hızının yere indirilirken yavaşlamaması nedeniyle koltuklar reklam direklerine çarptı. Olayda 10-32 yaşları arasındaki 3 kişi orta, 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili savcılığının talebi üzerine, teknik bir uzmanın gözetiminde inceleme başlatıldı. - BAVYERA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.