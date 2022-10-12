Battaniyeye sarılı kadın cesedinin sırrı çözüldü! Detayları okurken kanınız donacak

Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde dün gece, elleri ayakları koli bandıyla bağlanıp battaniyeye sarılı halde atılan kadının kimliği belirlendi. Yapılan çalışmalar sonrasında üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 1 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu 30 yaşındaki Nadia Nori'ye ait olduğu tespit edildi.

ZEHİRLEYİP İŞE GİTTİ

Detaylı inceleme sonucu vücudunda herhangi bir yara izine rastlanılamayan Nadia Nori'nin kendisinden 8 yaş küçük eşi tarafından önce elleri ve ayakları koli bandıyla bağlandıktan sonra fare zehri verilerek zehirlendiği, daha sonra işe giden kocanın döndüğünde halen yaşadığını fark ettiği karısını boğazını sıkarak öldürdüğü belirlendi.

KISA SÜREDE YAKAYI ELE VERDİ

Öldürdüğü karısının cansız bedenini battaniyeye sararak yol kenarındaki boş araziye atan koca, Cinayet Büro ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

CİNAYETİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI

Gözaltına alınan şüpheli verdiği ilk ifadesinde çocuğunun kendisinden olup olmadığı konusunda şüphelendiğini ve ailesinin kendisine aralarındaki yaş farkından dolayı sürekli baskı kurmasından ötürü sürekli tartıştıklarını, işe gitmeden önce eşinin ellerini ayaklarını bağlayıp fare zehri verdiği ve geri döndüğünde ise can çekişen eşini boğazını sıkıp öldürdüğü itiraf ettiği öğrenildi.