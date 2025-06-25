Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper'in Hayatı Down Sendromlu Kardeşine Adanmıştı

Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper'in Hayatı Down Sendromlu Kardeşine Adanmıştı
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Batman'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper'in, down sendromlu kardeşi Berk Alper'e olan bağı ortaya çıktı. Kardeşi, Ağabeyinin evlenmemesinin nedenini, kardeşine olan bağlılığının öncelik olduğunu vurguladı.

Batman'da trafik kazasında ölen 5 kişiden Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper'in, hayatını down sendromlu kardeşine adadığı ortaya çıktı.

23 Haziran'da Batman'ın Sason ilçesinde bilirkişi heyetini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren 5 kişinden Batman Müze Müdürü Alper'in hayatını down sendromlu kardeşi Berk Alper'e adadığı ortaya çıktı. Alper'in kardeşi Muhammet Mustafa Alper, hem kendi ailelerinin hem de kazada hayatını kaybeden diğer vatandaşların derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Diyarbakır'da imamlık yaptığını belirten Alper, ağabeyinin tabiri caizse bir baba gibi olduğunu söyledi. İlköğretimden üniversiteye kadar her aşamada kendileriyle yakından ilgilendiğini aktaran Alper, "Hem kendini geliştirdi hem de eksik kaldığı yerlerde bizi yetiştirdi. Bugün ilimden, irfandan nasiplenmişsek onun sayesinde ona bir baba kadar minnettarız. Bekarlığı takdiri ilahiydi. Elbette evlenmek için gayret etmişti. Ancak kaderinde böyle yazılmış. Biz, inanan insanlarız. Evli olsaydı bu kez geride bir eş, yetim çocuklar bırakacaktı. Bu da ayrı bir hüzün olurdu" dedi.

Ağabeyi Mehmet Cabir Alper'in down sendromlu kardeşi İbrahim Berk Alper ile ilgilenmeyi öncelik haline getirdiğini söyleyen kardeşi Muhammet Mustafa Alper, "Ağabeyim, çevreden gelen evlilik baskılarına rağmen, 'Eğer evlenirsem İbrahim'e ayırdığım zamanı belki ayıramam, çocuğum olursa kardeşim geri planda kalabilir' diyordu. Binlerce engelli yakını olan aile beni anlayacaktır. Ağabeyim, kardeşime en iyi şekilde bakabilmek için evlenmedi" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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