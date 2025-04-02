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Batman-Kozluk Yolu'nda Kaza: 5 Yaralı

Batman-Kozluk Yolu'nda Kaza: 5 Yaralı
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Batman-Kozluk kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman- Kozluk kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Batman'ın Kozluk ilçesi çıkışında saat 11.30'da meydana geldi. Batman yönüne ilerleyen ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından takla attı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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