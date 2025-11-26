Haberler

Batman'ın Narkotik Köpekleri Hector ve Mailo, Uyuşturucu ile Mücadelede Başarı Hikayesi Yazıyor

Batman'ın Narkotik Köpekleri Hector ve Mailo, Uyuşturucu ile Mücadelede Başarı Hikayesi Yazıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan dedektör köpekler Hector ve Mailo, son dönemde gerçekleştirdikleri operasyonlarla 140 kilogram uyuşturucu madde ele geçirerek önemli bir başarıya imza attı. Eğitim süreçleri ve halkla ilişkilerdeki rolleriyle dikkat çeken köpekler, Batman'da uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline geldi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan dedektör köpekler Hector ve Mailo, son dönemde düzenlenen operasyonlardaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Kentte uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline gelen iki narkotik köpeği, yaptıkları tespitlerle hem operasyonlara hız kazandırıyor hem de güvenlik güçlerine büyük avantaj sağlıyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görev yapan polis memuru Barış Demirer, iki köpeğin eğitiminden operasyonlara kadar uzanan süreci İHA muhabirine anlattı. Demirer, Alman çoban köpeği olan Mailo ile Belçika çoban köpeği Hector'un 2 yaşında olduğunu belirterek, "Köpeklerimiz Ankara Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezinde bir yıllık yoğun eğitim gördü. Yaklaşık bir buçuk yıldır da Batman'da aktif olarak görev yapıyorlar" dedi.

17 operasyonda 140 kilo uyuşturucu yakalattılar

Göreve başladıkları günden bu yana 17 farklı operasyona katıldıklarını ifade eden Demirer, bu operasyonlarda 28 şüphelinin yakalanıp tutuklandığını, toplamda ise 140 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi. "Bu başarıda en büyük pay, görev arkadaşlarımız dediğimiz Hector ve Mailo'nundur" diyen Demirer, köpeklerin üstün koku alma kabiliyeti sayesinde en zor bölgelerde bile uyuşturucu tespiti yapıldığını vurguladı. Demirer, özellikle ev aramaları ve otobüs aramalarının çok teferruatlı olduğuna dikkati çekerek, "Depolar, mazot tankları, koltuk altları, otobüs motor bölmeleri hatta dolu bir yakıt deposu İnsan olarak ulaşamayacağımız noktalarda bile köpeklerimizin burnu bizi sonuca götürüyor. Geçtiğimiz aylarda bir aracın yakıt deposundaki maddeyi bile tespit ettiler" dedi.

Batman'da halkın sevgilisi oldular

Hector ve Mailo'nun yalnızca operasyonlarda değil, halkla ilişkilerde de önemli bir rol üstlendiğini anlatan Demirer, çocukların köpeklere gösterdiği yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi. Demirer, "Özellikle okul bahçelerinde ve parklarda çocukların büyük sevgisiyle karşılaşıyorlar. Sokakta yürürken 'Anne Mailo geldi' diye bağıran çocuklar oluyor. Bu ilgi, hem bizi mutlu ediyor hem de vatandaşların köpeklere karşı korkularını azaltıyor" diye konuştu.

Demirer, Hector ve Mailo'nun hem dost hem de görev arkadaşı olduklarını belirterek, "Batman'da uyuşturucuyla mücadelede dosta güven, suçlulara korku salmaya devam ediyoruz. Hector ve Mailo ile birlikte adeta bir destan yazıyoruz" şeklinde konuştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi

Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu

Birileri bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.