Batman'ın Narkotik Köpekleri Hector ve Mailo, Uyuşturucu ile Mücadelede Başarı Hikayesi Yazıyor

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan dedektör köpekler Hector ve Mailo, son dönemde düzenlenen operasyonlardaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Kentte uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline gelen iki narkotik köpeği, yaptıkları tespitlerle hem operasyonlara hız kazandırıyor hem de güvenlik güçlerine büyük avantaj sağlıyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görev yapan polis memuru Barış Demirer, iki köpeğin eğitiminden operasyonlara kadar uzanan süreci İHA muhabirine anlattı. Demirer, Alman çoban köpeği olan Mailo ile Belçika çoban köpeği Hector'un 2 yaşında olduğunu belirterek, "Köpeklerimiz Ankara Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezinde bir yıllık yoğun eğitim gördü. Yaklaşık bir buçuk yıldır da Batman'da aktif olarak görev yapıyorlar" dedi.

17 operasyonda 140 kilo uyuşturucu yakalattılar

Göreve başladıkları günden bu yana 17 farklı operasyona katıldıklarını ifade eden Demirer, bu operasyonlarda 28 şüphelinin yakalanıp tutuklandığını, toplamda ise 140 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi. "Bu başarıda en büyük pay, görev arkadaşlarımız dediğimiz Hector ve Mailo'nundur" diyen Demirer, köpeklerin üstün koku alma kabiliyeti sayesinde en zor bölgelerde bile uyuşturucu tespiti yapıldığını vurguladı. Demirer, özellikle ev aramaları ve otobüs aramalarının çok teferruatlı olduğuna dikkati çekerek, "Depolar, mazot tankları, koltuk altları, otobüs motor bölmeleri hatta dolu bir yakıt deposu İnsan olarak ulaşamayacağımız noktalarda bile köpeklerimizin burnu bizi sonuca götürüyor. Geçtiğimiz aylarda bir aracın yakıt deposundaki maddeyi bile tespit ettiler" dedi.

Batman'da halkın sevgilisi oldular

Hector ve Mailo'nun yalnızca operasyonlarda değil, halkla ilişkilerde de önemli bir rol üstlendiğini anlatan Demirer, çocukların köpeklere gösterdiği yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi. Demirer, "Özellikle okul bahçelerinde ve parklarda çocukların büyük sevgisiyle karşılaşıyorlar. Sokakta yürürken 'Anne Mailo geldi' diye bağıran çocuklar oluyor. Bu ilgi, hem bizi mutlu ediyor hem de vatandaşların köpeklere karşı korkularını azaltıyor" diye konuştu.

Demirer, Hector ve Mailo'nun hem dost hem de görev arkadaşı olduklarını belirterek, "Batman'da uyuşturucuyla mücadelede dosta güven, suçlulara korku salmaya devam ediyoruz. Hector ve Mailo ile birlikte adeta bir destan yazıyoruz" şeklinde konuştu. - BATMAN