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Batman Gercüş'te otomobil yaban domuzuna çarptı, devrilen minibüste 2 kişi yaralandı

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Batman'ın Gercüş ilçesinde Hasankeyf karayolunda seyreden otomobil, yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Çarpmanın ardından kazadan kaçmak için manevra yapan yolcu minibüsü devrildi; yaban domuzu telef olurken minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde seyir halindeki otomobil aniden yola çıkan yaban domuzuna çarparken, kazaya karışmamak için manevra yapan yolcu minibüsü ise devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasankeyf karayolunda seyir halinde olan bir otomobil, aniden yola fırlayan yaban domuzuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaban domuzu telef olurken, arkadan gelen minibüsü kazadan kaçarken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, sürücüleri bölgede özellikle gece saatlerinde yaban hayatı tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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