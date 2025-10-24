Haberler

Batman'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı, 2'sinin Hayati Tehlikesi Var

Güncelleme:
Batman'da hafif ticari araç, motosiklet ve elektrikli bisikletin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Bayındır Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ç. (40) yönetimindeki 59 AFL 715 plakalı hafif ticari araç ile B.C.G. (15) idaresindeki elektrikli bisiklet ve N.B. (40) yönetimindeki 35 KC 4144 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, elektrikli bisiklette bulunan B.C.G. (15), B.E. (12), Ö.Ç. (15) ile motosiklet sürücüsü N.B. (40) ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Y.Ç. (3) ile Z.Ç. (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Elektrikli bisiklette bulunan B.C.G. ile B.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

