Haberler

Batman'da Yolun Karşısına Geçerken Araç Çarpan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Batman'da Yolun Karşısına Geçerken Araç Çarpan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da yolun karşısına geçmek isteyen Beşir Aktaş'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan 10 çocuk babası Aktaş, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz pazar günü Turgut Özal Caddesi Atatürk Parkı önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan evli ve 10 çocuk babası Beşir Aktaş'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Aktaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Aktaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgil başlatılan inceleme sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır, 23 yaralı

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.