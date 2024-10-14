Üye Girişi
Haberler

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 57 Kilo Esrar ve 320 Bin Lira Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 57 Kilo Esrar ve 320 Bin Lira Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilde 57 kilo 420 gram esrar ve 320 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde 57 kilo 420 gram esrar, 320 bin lira para ele geçirilirken gözaltın alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulmak istenen araç polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisten kaçan araç sürücüsü, ana yoldan çıkarak pamuk tarlaları içerisinde kaçmaya devam etti.

Polisin kovalamacası sonucu durdurulan araç sürücüsü ve beraberindeki 5 kişi yakalandı.

Dedektör köpek İKA ile araçta yapılan aramada 57 kilo 420 gram esrar ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 320 bin TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Güncel batman Hukuk Suç

Memura servis hizmeti devam edecek

Memurların tepkisini çeken karar için geri adım atıldı

 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı

Köfteci Yusuf'un aylar önce depolarını kapattığı ortaya çıktı

 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti

Hizbullah'ın "Öldürdük" dediği isim gövde gösterisi yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 Ekim hangi burç? 14 Ekim hangi burç özellikleri? İzlanda-Türkiye maçı oynanmayacak mı? Az önce deprem mi oldu? 14 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Gelinim Mutfakta Seren kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Seren kaç yaşında, nereli? CANLI ALTIN KURU | 14 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? 28 Ekim özel sektöre tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, iş yeri açılır mı? Yemekteyiz Gülizar kimdir? 14 Ekim Yemekteyiz yarışmacısı Gülizar kaç yaşında, nereli? 28-29 EKİM TATİL Mİ? 28 Ekim yarım gün mü, okul var mı, öğleden sonra ders işlenecek mi? Discord ne zaman açılacak? Discord açılacak mı? Ayşe Dinçer kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ayşe Dinçer kaç yaşında, nereli? Ayşe Dinçer biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.