Batman'da uyuşturucu operasyonu: 5 zehir taciri tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şahıs tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kararlı mücadele kapsamında, uyuşturucu satıcılarına bir darbe daha indirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonucunda, sokak aralarında "torbacılık" yöntemiyle zehir satışı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda, 101 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 15.89 gram metamfetamin, 2.66 gram toz esrar, 2.46 gram esrar, 2.47 gram kokain, 1 adet hassas terazi ve 11 bin 815 lira nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BATMAN