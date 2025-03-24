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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Batman'ın Kozluk ilçesinde bir evde düzenlenen operasyonda 21 kilo 600 gram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alınarak tutuklandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir evde yapılan aramada 21 kilo 600 gram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan ev sahibi tutuklandı.

İlçede alınan ihbarı değerlendiren Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Kozluk ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında Kozluk ilçesinde bir şahsın yaşadığı evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit edildi. Belirlenen adrese sabaha karşı düzenlenen operasyonda evin eklentilerinde yapılan aramada 21 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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