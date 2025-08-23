Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 100 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmayacağı belirtildi. Açıklamada, "Kent girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
