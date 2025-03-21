İki büyükşehirde 5 gün boyunca eylemler yasaklandı

İstanbul'un ardından iki büyükşehirde daha 5 günlük yasak
'Gölge başkan' diye anılan Ertan Yıldız yakalandı! İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu

'Gölge başkan' yakalandı! İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu
Murat Ongun evinde çıkan paraları ve av tüfeklerini böyle savundu

Evinde çıkan paraları ve av tüfeklerini böyle savundu
Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo

Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo

Batman'da Trafik Kazasında Genç Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Batman'da Trafik Kazasında Genç Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yusuf Ziya, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı Babil Plaza önünde yaşandı. Yusuf Ziya'nın kullandığı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaydı. Ağır yaralanan genç sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf Ziya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title