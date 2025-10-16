Haberler

Batman'da Trafik Kazasında 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Batman'da Trafik Kazasında 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Mehmet Emin Demir, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki genç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Mehmet Emin Demir'e plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Demir, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Demir, olay yerindeki müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Demir, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

Bahçeli'nin de kullandığı ifadeye tepkili: O kelimeden nefret ediyorum
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu

Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Yunus Akgün'e dev talip

Yunus Akgün'e dev talip
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Mbappe beğeni yapmıştı! RAMS Başakşehir'den yapay zeka destekli sürpriz paylaşım

Süper Lig ekibine beğeni attı, karşılık bomba gibi geldi
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.