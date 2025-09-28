Batman'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Batman'da meydana gelen kazada takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hasankeyf istikametinden Batman merkeze seyreden Vedat Güçlü (24) hakimiyetindeki 06 AAZ 111 plakalı otomobil, merkeze bağlı Binatlı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Güçlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Güçlü'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN