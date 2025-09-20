Batman'da Taşlı Sopalı Kavga: 6 Yaralı
Batman'ın Kozluk ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralanırken, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kavga ile ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüşen olayda 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa