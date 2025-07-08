Batman'da Tartışma Bıçaklı Kavgaya Dönüştü: Kadın Ağır Yaralandı

Batman kent merkezinde bir şahıs, tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralarken, araya giren iki kızını da hafif şekilde yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Pazaryeri Mahallesi'nde 53 yaşındaki İ.A. ile 49 yaşındaki eşi G.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İ.A., eşini bıçakla ağır yaralarken, araya girerek kavgayı ayırmaya çalışan kızları A.A. (22) ve E.A. (23) da bıçakla hafif şekilde yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan İ.A., suç aleti bıçakla birlikte bir camide yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN