Batman'da Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Kültür Varlığı Ele Geçirildi

Batman'da Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Kültür Varlığı Ele Geçirildi
Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Roma, Bizans, Osmanlı ve diğer dönemlere ait çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma, Bizans, Osmanlı ve çeşitli dönemlere ait çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında yürütülen planlı çalışma sonucu, Çamlıca Mahallesi'nde M.K. isimli şahsın evinde arama yaptı.

Yapılan aramada 802 adet sikke, 29 adet obje, 2 adet büst, 1 adet heykel ve 2 adet dedektör ele geçirildi. Batman Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanan ekspertiz raporunda, ele geçirilen eserlerin Roma, Helenistik, Bizans, Osmanlı, Sasani, İslami ve Ermeni dönemlerine ait kültür varlıkları olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN


