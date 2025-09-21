Batman'da Takla Atan Otomobilden Sürücü Şans Eseri Kurtuldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü, takla atan ve hurdaya dönen otomobilden şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Ulaş köyü kırsalında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Becirman köyü istikametine gitmekte olan otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Ormanlık alana yuvarlanan otomobil, bir üzüm bağının içinde durabildi. Sürücü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sürücüye ambulansta müdahale yapılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN