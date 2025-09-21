Haberler

Batman'da Takla Atan Otomobilden Sürücü Şans Eseri Kurtuldu

Batman'da Takla Atan Otomobilden Sürücü Şans Eseri Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Sürücü hafif yaralarla kazadan kurtulurken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü, takla atan ve hurdaya dönen otomobilden şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Ulaş köyü kırsalında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Becirman köyü istikametine gitmekte olan otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Ormanlık alana yuvarlanan otomobil, bir üzüm bağının içinde durabildi. Sürücü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sürücüye ambulansta müdahale yapılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Wilma Elles dördüncü çocuğunu kucağına aldı! İşte oğluna verdiği isim

Dördüncü kez anne oldu! İşte oğluna verdiği isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alperen Şengün, Ercan Osmani'ye olan sözünü tuttu! Bakın ne hediye etti

''20 sayı üstü atarsan hediye edeceğim'' demişti! Verdiği sözü tuttu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.