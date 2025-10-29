Batman'da Şüpheli Poşet Panik Yarattı

Batman'da bir bir iş yerinin önündeki panonun önüne bırakılan şüpheli poşet, polisi harekete geçirdi. Fünye ile kontrollü şekilde patlatılan poşetin içinden çöp çıktı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Belde Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde bulunan panonun önüne bırakılan poşet polisi harekete geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak güvenlik tedbiri aldı. Polis ekipleri, daha sonra olay yerine bomba uzmanlarını çağırdı. Bomba imha ekipleri, sinyal kesici seyyar jammer cihazını çalıştırdıktan sonra özel kıyafetlerini giyerek, panonun altına bırakılan poşeti fünye ile patlattı. Patlatılan poşetten çöp çıkınca çevrede bulunan vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalan cadde, poşetin boş olduğunun anlaşılması üzerine yeniden trafiğe açıldı. - BATMAN