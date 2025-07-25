4 kadın dakikalarca kavga etti! Erkekler bile ayıramadı

4 kadın dakikalarca kavga etti! Erkekler bile ayıramadı
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4 kadın dakikalarca kavga etti! Erkekler bile ayıramadı
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Batman'ın Çarşı Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 kadın sokak ortasında kavga etti. Tartışma kısa sürede büyüyerek saç başa kavgaya dönüşürken 3 kadının 1 kadına acımasızca vurduğu anlar kameraya yansıdı. Kadınları çevredeki erkekler güçlükle ayırdı.

Çarşı Mahallesi Gülistan Caddesi girişinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 kadın arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ve 3 kadın, 1 kadını dakikalarca darp etti.

ERKEKLER GÜÇLÜKLE AYIRDI

Kavgayı ayırmakta zorlanan çevredeki erkekler, büyük uğraşlar sonucu kadınları birbirinden uzaklaştırdı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

4 kadın dakikalarca kavga etti! Erkekler ayıramadı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıD:

Adım gibi eminim bunlar bu yöreye ait insanlar değil.

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

üç kadın bir kadını dövmek? kadınlığa sigarmi be

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Haber YorumlarıTolgahan Dans Gurubu:

Batman gelip kurtarabilirmiş ancak ve fakat yerine Kazman’lar gelmiş, ayıramamış.

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