4 kadın dakikalarca kavga etti! Erkekler bile ayıramadı

Çarşı Mahallesi Gülistan Caddesi girişinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 kadın arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ve 3 kadın, 1 kadını dakikalarca darp etti.

ERKEKLER GÜÇLÜKLE AYIRDI

Kavgayı ayırmakta zorlanan çevredeki erkekler, büyük uğraşlar sonucu kadınları birbirinden uzaklaştırdı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.