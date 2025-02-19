TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor

TÜSİAD Başkanı'na soruşturma! Polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

Valilik beklenen haberi verdi! İstanbul'da eğitime kar engeli
CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar

CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Batman'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama

Batman'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü ve fişek ele geçirildi.

Batman'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (KOM) tarafından 1 şüphelinin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı yönünde alınan bilgiye istinaden yapılan arama faaliyetinde 6 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü ve 1.9 mm çapında fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
img

Valilik beklenen haberi verdi! İstanbul'da eğitime kar engeli
img

Deprem uzmanı bir ilimizi uyardı: Volkanik patlama tehlikesi var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF'nin yabancı kararına eski Türk hakemden isyan

TFF'nin yabancı kararına Türk hakemden isyan
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı

Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı
Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Koridorda mikrofon uzattılar: İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz?
Edirne'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
İstanbul'da vorteks radara yansıdı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İstanbul'da vorteks radara yansıdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.