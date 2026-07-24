Batman'da araç yangınına vatandaş müdahalesi
Batman-Hasankeyf kara yolunda seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, sürücünün aracı kenara çekmesi ve vatandaşların hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
Batman'da seyir halindeki araçta çıkan yangın vatandaşların hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Batman-Hasankeyf kara yolu üzerindeki Binatlı köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 ADJ 478 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracını hızla yol kenarına çekti. Çevredeki vatandaşlar alevlere müdahale etti. Vatandaşların çabasıyla yangın kontrol altına alınırken ihbarla gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.