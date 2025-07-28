Batman'da Sebze Haline Silahlı Saldırı: 2 Gözaltı

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Batman'da sebze halinde gerçekleşen silahlı saldırıda, güvenlik kameraları incelenerek eşkalleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Batman'da sebze halinde dün yaşanan silahlı saldırı olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Batman Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, olay ile ilgili tahkikatın tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi. Açıklamada, "27 Temmuz 2025 günü, saat 13.25 sıralarında, ilimiz sebze halinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik motosikletli şahıslarca silahlı saldırı düzenlenmiştir. Olay sonucunda, herhangi bir can kaybı yaşanmamış, kurşun iş yerinin tabelasının üzerindeki cama isabet etmiştir. Olay yerinde ve çevresinde yapılan güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda, eşkalleri belirlenen iki şüpheli şahıs tespit edilmiştir. İl giriş çıkış noktalarındaki yoğun denetimler sonucunda, şüpheliler jandarma ekiplerimizce Kozluk Karpuzlu köyü girişinde yakalanmıştır. Yakalanan şüphelilerden birinin Bismil, diğerinin ise Kozluk'tan il merkezine gelmiş olduğu anlaşılmış, olay öncesinde olay yeri civarında bulundukları ve farklı kıyafetler kullandıkları tespit edilmiştir. Şüpheliler, R.Ş. ve A.A., cumhuriyet savcılığının talimatıyla gözaltına alınmış olup olayla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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