Haberler

Batman’da plazada çıkan yangın korkuttu

Batman’da plazada çıkan yangın korkuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman’da 5 katlı bir plazanın koridorunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Batman'da 5 katlı bir plazanın koridorunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir plazanın koridorunda meydana geldi. Plazanın giriş kısmından dumanların yükseldiğini fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde alevler dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında binanın girişinde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması

Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar için sessizliğini bozdu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı

Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı
Tartışmalara konu olan Yeni Parti logosu değişiyor

Tartışmalara konu olan Yeni Parti logosuyla ilgili sürpriz karar
Ünlü golcünün transferini Şırnak'taki Kırmızı Medrese'de tanıttılar

Ünlü golcünün transferini Şırnak'taki Kırmızı Medrese'de duyurdular
Türkiye'nin dev zincir marketinde mide bulandıran görüntü

Türkiye'nin dev zincir marketinde mide bulandıran görüntü
Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık! Kadroda yer almayacak

Gornik Zabrze maçı öncesi deprem! Sakatlandı, kadroda olmayacak
Beyoğlu'nda temizlik yaparken ceset buldu: Boynu kırılmış

Temizlik işçisi buldu: İstanbul'un göbeğinde şüpheli ölüm
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi