Batman'da park halindeki kamyonet alev alev yandı.

Olay, Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halindeki kamyonet aniden yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. - BATMAN