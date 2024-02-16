Batman'da park halindeki kamyonet alev alev yandı
Batman'ın Ziya Gökalp Mahallesi'nde park halindeki bir kamyonet aniden yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Batman'da park halindeki kamyonet alev alev yandı.
Olay, Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halindeki kamyonet aniden yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. - BATMAN